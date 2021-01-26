Выступление Путина включили в программу Давосского форума

Президент России выступит на этом мероприятии впервые с 2009 года

Обновлена программа Давосского форума, который стартовал 25 января. Как следует из публикации на сайте Всемирного экономического форума, в нее включили выступление президента России Владимира Путина.

Как и ожидалось, российский лидер выступит на форуме 27 января, в 14:00 по московскому времени. По регламенту на речь Путина отведено 30 минут.

Из-за распространения коронавируса Всемирный экономический форум впервые в истории проходит в онлайн-формате. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин посвятит свое выступление изменениям, которые происходят в мире в эпоху пандемии. Российский лидер примет участие в ВЭФ впервые с 2009 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"