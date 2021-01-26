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Депутат Мосгордумы Щитов: Парковочные места для резидентов — путь к более гибкой транспортной политике

19:49
  • вторник
  • 26 января 2021

Горожане все реже прибегают к личным автомобилям для передвижения по Москве

За последние годы столичная транспортная система значительно эволюционировала. Об этом заявил во вторник депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

По словам парламентария, сейчас популярна мультимодальность, когда вид транспорта выбирается жителями в зависимости от конкретного маршрута, а также времени поездки.

Во многих сценариях, отметил депутат, горожане все реже прибегают к личным автомобилям для передвижения по городу, при этом машина все еще необходима многим для путешествий, поездок на дачу и передвижения с пожилыми людьми.

"А значит, необходимо наращивать парковочное пространство, предназначенное для хранения малоиспользуемых автомобилей. Во многих районах города улично-дорожная сеть на данный момент — единственный вариант оборудования таких стояночных мест", - приводит АГН "Москва" слова Щитова.

В этом интересы города совпадают с интересами автомобилистов, время от времени использующих свои автомобили. Так, с начала 2021 года москвичи подали порядка 70 заявок на организацию новых резидентных парковок.

"Организация резидентных парковок в Москве делает транспортную политику более гибкой", - отметил Кирилл Щитов.

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