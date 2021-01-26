Стали известны подробности нападения на солиста Мариинки в Петербурге

Артист заявил о неадекватном поведении жены

Ножевое ранение стало следствием конфликта, которые регулярно случаются в семье солиста Мариинского театра Павла Шмулевича. Как рассказал сам артист, жена часто набрасывалась на него с кулаками или даже с ножом – однако до сих пор все заканчивалось не столь трагично.

По словам Шмулевича, он думал, что женщина страдает от послеродовой депрессии. Однако лечение не решило проблему – супруга бросалась на него как в состоянии алкогольного опьянения, так и абсолютно трезвой.

Причиной последней ссоры стала ревность. Артист спрятался от пьяной супруги в детской комнате. Позже, когда Шмулевич решил, что жена успокоилась, она набросилась на него с ножом. Супруга порезала артисту спину, предплечье и руку, вся кухня была в крови, приводит рассказ артиста РЕН ТВ. Солист Мариинки госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

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