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СК возбудил 20 уголовных дел по итогам несогласованных акций

20:16
  • вторник
  • 26 января 2021

Глава комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

По итогам не согласованных с властями акций, прошедших в некоторых российских городах 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания, которое провел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В спецприемниках Москвы остаются более 60 участников незаконных акций

"Главе ведомства доложили о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения", - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что в спецприемниках Москвы остаются 60 человек, задержанных во время несанкционированных акций. Их посетили правозащитники. Как сообщили позже члены наблюдательной комиссии, условия содержания в спецприемниках нормальные, жалоб от задержанных не поступало.

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