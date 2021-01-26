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Энтони Блинкен утвержден госсекретарем США

21:05
  • вторник
  • 26 января 2021

Кандидатуру утвердили сенаторы

Кандидатура Энтони Блинкена, предложенная новым президентом США Джозефом Байденом на пост госсекретаря, утверждена Сенатом. Ранее ее одобрил сенатский комитет по иностранным делам. Сообщения об утверждении поступили, когда голосование еще продолжалось – однако к тому времени Блинкен уже заручился достаточной поддержкой более 50 сенаторов.
Байден заявил о готовности договариваться с Россией

Сам Блинкен ранее, на слушаниях в сенате, назвал приоритетом для США  решение проблем на мировой арене, связанных с Россией. По его словам, российская тема – одна из главных для администрации Байдена, с которым Блинкена связывают давние рабочие отношения.

Тони Блинкен в первой администрации экс-президента США Барака Обамы (2009-2013 годы) был советником по национальной безопасности Байдена, который тогда занимал пост вице-президента. В 2013-2015 годы Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, а с 2015 по 2017 годы был заместителем госсекретаря США, напоминает ТАСС.

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