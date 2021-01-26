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В Приморье мощный циклон вызвал транспортный коллапс

22:33
  • вторник
  • 26 января 2021

Нарушена работа местного аэропорта

Мощный циклон со снегопадом и ледяным дождём обрушился во вторник на южные районы Приморского края. Скорость порывов ветра достигала 24 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

В эпицентре стихии - Владивосток. Его улицы оказались засыпаны снегом и скованы льдом из-за резкого похолодания. Пик непогоды пришёлся на конец рабочего дня. В результате город встал в многокилометровых пробках, на трассах - многочисленные аварии. Нарушена работа местного аэропорта.

А в соседнем Артёме ограничили движение для большегрузов и отменили свыше 30 автобусных рейсов. По данным синоптиков, уже в четверг к Владивостоку с Желтого моря подойдет ещё один циклон, который вновь принесёт сильные снегопады и ураганный ветер.

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