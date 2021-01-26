Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении СНВ-3

Счет идет на часы, подтверждают дипломаты

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США будет продлен в ближайшее время. Москва и Вашингтон обменяются соответствующими нотами, сообщил агентству ТАСС дипломатический источник.

Договор СНВ-3 остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон. Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году.

Издание "Коммерсантъ" ранее сообщило, что Москва и Вашингтон обменяются нотами о продлении договора в ближайшие часы. Дипломатические источники эту информацию подтвердили.

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