Путин поговорил по телефону с Байденом

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Глава российского государства поздравил американского лидера с началом работы на высшем посту и отметил, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президенты выразили удовлетворение тем, что во вторник состоялся обмен дипломатическими нотами о продлении договора об ограничении Стратегических наступательных вооружений - СНВ-3. Подтверждено, что в ближайшие дни будут завершены все процедуры, необходимые для оформления документа.

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