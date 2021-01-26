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Путин обсудил с Байденом продление договора СНВ-3

21:53
  • вторник
  • 26 января 2021

Российский лидер поздравил президента США с началом работы

Нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран. А с учетом их особой ответственности за безопасность и стабильность в мире – и всего мирового сообщества. Президент России Владимир Путин сказал об этом в телефонном разговоре с Джозефом Байденом, поздравив его с началом работы на посту президента США.
Путин поговорил по телефону с Байденом

Путин и Байден выразили удовлетворение осуществленным 26 января обменом дипломатическими нотами по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Лидеры согласились, что в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование этого важного механизма ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Как сообщается на сайте Кремля, в целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Стороны рассмотрели возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую. Путин и Байден условились о поддержании контактов.

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