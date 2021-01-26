Путин внес в Госдуму проект закона о продлении СНВ-3

Эта тема во вторник обсуждалась лидерами России и США

Президент России Владимир Путин во вторник внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора с Вашингтоном о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в сопроводительных документах к законопроекту, Договор СНВ предлагается продлить на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Ранее в телефонном разговоре Владимир Путин и президент США Джозеф Байден обсудили продление ДСНВ-3. Подтверждено, что в ближайшее время будут завершены все процедуры, необходимые для оформления документа.

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