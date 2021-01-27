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В Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости COVID-19

08:16
  • среда
  • 27 января 2021

Сейчас в России идет фаза стабилизации ситуации

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил в беседе с РИА "Новости", что уже в марте в России, вероятно, начнется заметное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Прямо сейчас, по мнению эксперта, в стране идет фаза стабилизации ситуации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", - отметил Горелов.

Он добавил, что к концу весны Россия вернется к летним показателям заболеваемости. Полностью вирус не исчезнет, но статистика заражения снизится.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 может снизиться вдвое уже к середине весны. Далее, правда, возможен всплеск в связи с естественным сезонным пиком.

В понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России в целом остается стабильной. Более того, в 22 регионах страны заболеваемость снижается.

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