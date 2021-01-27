Премьер Тюрингии оправдался за игру на смартфоне во время совещания с Меркель

В ходе встречи, посвященной коронавирусу, политик смог пройти десять уровней

В Германии прогремел политический скандал. Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов во время совещания с канцлером Ангелой Меркель играл в "Кэнди Краш" на смартфоне. В одном чате, который премьер Тюрингии считал закрытым, Рамелов не без гордости заявил, что в ходе совещания прошел десять уровней в любимой игре.

Какие государственные вопросы обдумывал премьер, разглядывая в телефоне леденцы и колбаски? Его попросили объясниться, он точно получает зарплату за успехи в "Кэнди Краш"? Рамелов пояснил: "Некоторые играют в судоку, другие играют в шахматы или скрэббл на своих мобильных телефонах, а я играю в "Кэнди Краш".

Серьёзный политик. Возмущение участников того самого чата вызвало не только увлечение премьера играми на смартфоне во время заседаний. Рамелов ко всему назвал канцлера Германии снисходительно-высокомерно: "Меркельхен". Такая уменьшительная форма. Что-то вроде "Маленькая Меркель", "Меркель-малютка".

Конечно, не каждый политик пробьет 10 уровней в "Кэнди Краш". Но после скандала и намёков на неполное служебное соответствие Бодо Рамелову пришлось извиняться: "Унижение имени канцлера было актом мужского невежества. Приношу искренние извинения за это".

Дистанционные совещания в разгар пандемии, независимо от уровня, внесли пикантные моменты в этот скучноватый процесс.

Настоящим героем Бразилии стал один чиновник, который во время видеосовещания с президентом страны Жаиром Болсонару вышел из душа к своему ноутбуку голый.

Страсть к личной гигиене подвела и чиновника испанского города Торравелага. В ходе затянувшегося онлайн-совещания по городским проблемам он просто перенёс свой ноутбук в душ и без отрыва от производства начал водные процедуры. Ирландский депутат Люк Фланаган вышел в летом 2020 в прямой эфир без штанов.

Так что жителям Тюрингии, возможно, ещё стоит порадоваться сдержанности своего премьера, который просто режется в игрушки в ходе совещаний с канцлером. Какая там пандемия? Просто забыл серьёзный человек, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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