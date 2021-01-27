"Никакой искренности не будет": эксперт назвал планы Байдена в отношении России

Новому лидеру необходимо показать, что он более жесткий, чем его предшественник

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили планы президента США Джо Байдена в отношении Москвы. Можно ли рассчитывать, что желание демократов наказать экс-президента Дональда Трампа повлечёт за собой пересмотр стратегии республиканцев во внешней политике? Каких шагов можно ждать от Джо Байдена? По каким вопросам международной безопасности Москва и Вашингтон могут прийти к согласию? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Никакой искренности в отношениях Москвы и Вашингтона не будет. Ведь Байдену нужно показать, что он более жесткий, чем Трамп. Ему нужно показать, что он способен разговаривать с Владимиром Путиным не только на равных, но и с позиции силы. Сейчас Байден ищет нити доверия. СНВ-3 – это встречный шаг США", - сказал эксперт.

Полный комментарий Судакова смотрите в видео:

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