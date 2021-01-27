В России отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда

Город прожил в блокаде 872 дня

Сегодня - 77 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. В нечеловеческих условиях, в окружении захватчиков, город прожил долгих 872 дня. В память погибших к мемориалам сегодня возлагают цветы. На стрелке Васильевского острова зажгут факелы, а в полдень прозвучат залпы из пушки в Петропавловской крепости. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота прошёл митинг памяти. В нём приняли участие представители городской и областной администрации, юнармейцы, ветераны и их родственники. К вечному огню возложили венки и цветы. Волонтёры и военные по всей стране навещают ветеранов-блокадников.

"Конечно, для нас это такой наиболее важный день, потому что столько жертв, столько страданий, переживаний и мы и наши родные, все это для нас тяжелое. Поэтому победа - это великое для нас дело. 77 лет мы продолжаем жить не только за себя, но и за тех наших родных, которые там навсегда остались", - говорит председатель Общественной организации жителей блокадного Ленинграда г. Владивостока Наталия Катченкова.

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