Врач объяснил смысл осмотра перед прививкой от COVID-19

Для вакцинации необходим допуск от врача

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции проводится врачебный осмотр, однако не все понимают его смысл. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, для чего это нужно.

Согласно правилам, прививку от COVID-19 могут получить здоровые граждане России в возрасте от 18 лет.

"Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допустит пациента до вакцинации", - считает Тяжельников.

Он рассказал, что перед прививкой человек заполняет анкету, затем врач измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, прослушивает сердце и легкие, осматривает горло.

Если у пациента есть хронические заболевания, то вакцинация проводится с осторожностью, при необходимости стоит проконсультироваться с узкими специалистами. Также прививка противопоказана беременным и кормящим, гражданам младше 18 лет, участникам клинического исследования вакцины от коронавируса, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки, например, против гриппа. Также среди противопоказаний острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины и тяжелые аллергические реакции, передает Радио Sputnik.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"