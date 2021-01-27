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Российская военная полиция сопроводила колонну автомобилей в Сирии

09:21
  • среда
  • 27 января 2021

Это позволило местным фермерам доставить свой урожай на продажу в другой район

На северо-востоке Сирии российская военная полиция сопроводила колонну гражданских автомобилей по трассе М-4 в провинции Хасеке. Это позволило местным фермерам доставить свой урожай на продажу в другой район, передает "ТВ Центр".

Грузовики с зерном, товарами первой необходимости и легковые автомобили - всего около трёхсот машин проследовали в окружении наших бронетранспортёров и автомобилей "Тигр". С воздуха в течение двухчасового пути колонну прикрывали вертолёты ВКС. Российские военные сопровождают мирных жителей по этой трассе с мая прошлого года. В конце декабря из-за обострения обстановки в районе подобные рейды пришлось приостановить. И вот сейчас они возобновились.

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