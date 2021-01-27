Россияне назвали факторы, объединяющие народ страны

В первую очередь - это общая история

Как показал проведенный компанией "Ромир" опрос, на который ссылается ТАСС, 26% российских жителей назвали общую историю главным фактором объединения народа в стране.

Еще 20% ответили, что это общая культура. 18% респондентов высказали мнение, что русский народ объединяют общие предки, 13% выделили язык, 10% - веру.

При этом для 9% россиян фактором являются общие государственные цели.

Предыдущий подобный опрос проводился в 2004 году. Тогда на первом месте с показателем в 23% оказался язык, по 19% получили общая культура и общая история.

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