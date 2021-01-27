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Эксперты предупредили об опасности незарегистрированных вакцин

08:28
  • среда
  • 27 января 2021

Препарат запросто может оказаться в забракованной партии

Приобретая из-за границы незарегистрированную в стране вакцину от коронавирусной инфекции, россияне могут подвергнуть себя значительному риску, пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных представителей экспертного сообщества.

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"Нельзя быть уверенным в правильной транспортировке вакцины, нельзя быть уверенным, что данный препарат был произведен именно этим производителем, не оказался в забракованной партии", - подчеркнул медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.

Как уточнил директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров, при ввозе препаратов могут быть не соблюдены температурные режимы транспортировки. Собеседник агентства напомнил при этом, что легально купить из-за рубежа незарегистрированные в России вакцины невозможно.

Во вторник, 26 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третья отечественная вакцина от коронавируса - "КовиВак" от центра Чумакова - поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.

На сегодняшний день в России зарегистрировали две вакцины - это "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", и "Спутник V", созданный центром имени Гамалеи. С 18 января в стране идет массовая прививочная кампания.

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