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Путин впервые за 12 лет выступит на Давосском форуме

08:41
  • среда
  • 27 января 2021

В Кремле обещают "объемное и интересное" выступление

Вызовы современности будут сегодня в центре внимания на форуме в Давосе. Одно из самых ожидаемых событий - выступление Владимира Путина. До этого он участвовал в Давосском форуме в 2009 году будучи главой правительства, передает "ТВ Центр".

Выступление президента запланировано на 14:00 по московскому времени и продлится около получаса. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что речь Путина "будет достаточно объемной и очень интересной".

Сейчас все сессии проходят в режиме онлайн. В Давосской неделе принимают участие лидеры ряда крупнейших государств и руководители ключевых  международных организаций.

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Владимир Путин на Давосском форуме в 2009 году
Владимир Путин на Давосском форуме в 2009 году
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