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Врач-иммунолог назвал "глубочайшую ошибку" переболевших коронавирусом

08:56
  • среда
  • 27 января 2021

После болезни нельзя моментально вернуться к прежней жизни

Иммунолог Илья Кукин заявил, что желание россиян после перенесенного коронавируса скорее вернуть себе прежнюю спортивную форму и приступить к тренировкам является одной из сильнейших ошибок, связанных с болезнью.
Врач объяснил, как правильно вернуться к спорту после коронавируса

Врач предупредил, что после COVID-19 не следует перегружать организм – ему нужно время, чтобы восстановиться. По его словам, во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, в результате при сильных физических нагрузках может не хватить ее запасов.

"После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок", - заявил Кукин.

Врач посоветовал не пытаться сразу вернуться к доболезненным показателям или улучшить их, а восстанавливать прежнюю форму постепенно, передает "Вечерняя Москва".

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