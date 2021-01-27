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Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

08:44
  • среда
  • 27 января 2021

Это Финляндия, Индия, Вьетнам и Катар

Со среды, 27 января, Россия возобновила регулярное авиасообщение с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. В прошлом году оно было приостановлено на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

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Уточняется, что авиакомпании России и Вьетнама смогут выполнять по два рейса Москва - Ханой в неделю. Также планируются два рейса в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки и Москва - Дели, три рейса в неделю - по маршруту Москва - Доха. До трех раз в неделю увеличена частота регулярных рейсов Москва - Каир.

Решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной принимается оперативным штабом по контролю за распространением COVID-19, исходя из критериев эпидемиологической безопасности. В частности, чтобы решение было положительным, в течение 14 дней число новых случаев инфекции не должно превышать 40 на 100 тысяч населения .

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