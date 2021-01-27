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В Госдуме предложили конфисковывать животных за жестокое обращение

09:12
  • среда
  • 27 января 2021

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях

Как сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутаты нижней палаты парламента намерены дополнить правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными.

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"По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе введения института конфискации, - мы будем оформлять их в виде поправок", - отметил собеседник агентства.

Внесение документа в Госдуму запланировано на весну. Предполагается, что поправки затронут Кодекс об административных правонарушениях.

По словам Бурматова, в последнее время стали резонансными случаи, когда животное, над которым издевался живодер, оставалось у него. Чтобы исключить подобное, уточнил парламентарий, и вводится процедура изъятия.

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