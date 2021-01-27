Ди Каприо призвал Джо Байдена увести мир от края пропасти

Актер поднял одну из волнующих его тем

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо новому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, в котором призвал политика уделить внимание предотвращению климатического кризиса.

Ди Каприо давно занимается экологическими проблемами, к этому же он призвал и Байдена. По мнению актера, новый американский лидер имеет все шансы стать "климатическим президентом", который сможет увести человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.

"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", - написал Ди Каприо.

За сутки с момента публикации письмо набрало без малого пятьсот тысяч "лайков" и свыше четырех тысяч комментариев.

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