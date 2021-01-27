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Собянин сделал требование об "удаленке" рекомендательным

09:06
  • среда
  • 27 января 2021

Решение остается за руководством предприятий

Режим удалённой работы в Москве перестаёт быть обязательным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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По его словам, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы будет носить рекомендательный характер. Решение остается за руководством предприятий.

Собянин отметил, что очередное ослабление коронавирусных ограничений стало возможным из-за улучшения эпидемиологической ситуации в столице. В день в Москве выявляется не больше 3 тысяч новых случаев заражения, а свободными остаются более половины коек.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь –  наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - написал Собянин.

Он добавил, что хоть вероятность заражения коронавирусом и уменьшилась, но все еще существует. "Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", - заключил мэр. 

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