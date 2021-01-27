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В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

09:14
  • среда
  • 27 января 2021

Прежде они должны были быть закрыты с 23:00 до 6:00

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому со среды, 27 января, в столице отменяются ограничения на работу предприятий общественного питания, баров, ночных клубов, боулингов, караоке и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00. Об этом сам градоначальник сообщил у себя в блоге.

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"Эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором", - уточнил Собянин.

Также со среды рекомендательным становится требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку.

Глава города добавил, что до 6 февраля будет принято решение о дальнейшем формате обучения в столичных вузах. Необходимо помнить, подчеркнул Собянин, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, вероятность заражения COVID-19 все еще существует, так что горожанам следует по-прежнему соблюдать осторожность.  

В понедельник мэр заявил, что пандемия коронавируса в Москве пошла на спад. По словам градоначальника, тенденция позволяет постепенно ослаблять ограничения и возвращаться к нормальной жизни. 

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