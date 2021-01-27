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Путин поручил МИД провести переговоры с США

09:44
  • среда
  • 27 января 2021

Москва и Вашингтон обсуждают продление договора СНВ-3 на пять лет

Президент России Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с США о продлении договора по сокращению Стратегических наступательных вооружений. Об этом говорится в распоряжении Путина, опубликованном на портале правовой информации.

Накануне глава государства внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения по СНВ-3 на 5 лет. Нижняя палата планирует рассмотреть документ уже сегодня, отмечает "ТВ Центр".

Ранее Путин обсудил продление СНВ-3 со своим американским коллегой Джо Байденом. Это был первый разговор лидеров. Путин поздравил лидера США с началом работы и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества с учётом особой ответственности Москвы и Вашингтона за поддержание безопасности и стабильности в мире. Президенты также обсудили иранскую сделку, ситуацию на Украине, односторонний выход США из Договора по открытому небу, возможность сотрудничества в борьбе с пандемией.

Договор СНВ-3 - это соглашение между двумя ядерными державами об ограничении вооружений. Он подразумевает, что каждая из сторон сокращает свои арсеналы, чтобы суммарные количества не превышали 700 баллистических  ракет, а также 1550 боеголовок и 800 пусковых установок. Документ утрачивает силу 5 февраля, администрация Дональда Трампа от его продления отказывалась. И вот теперь договорённость достигнута с учётом позиций, на которых настаивала Москва, то есть договор заключается на пять лет и без предварительных условий. Дипломатические процедуры для возобновления соглашения об СНВ-3 уже запущены.

"Это важнейший, действительно, краеугольный документ, который совершенно точно не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства. Напомню, что стороны обязались на одну треть сократить количество боезарядов и в два раза сократить количество носителей стратегического ядерного оружия. Вот эти все обязательства выполнены. Но не менее важно, что сохраняются обязательства сторон, чтобы не размещать такого оружия за пределами своих национальных территорий", - сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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