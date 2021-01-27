ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о сильной гололедице

09:32
  • среда
  • 27 января 2021

Предупреждение действует до 2:00 29 января

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, передает РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр.

В Россию пришла вторая волна морозов
Туман и гололед: жители Подмосковья получили экстренное предупреждение

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сказано сообщении.

Предупреждение по Москве действует до 2:00 29 января, по области - до 1:00 29 января.

27 января в столице ожидаются небольшие осадки и до двух градусов тепла. Ожидается, что вечером температура опустится до нулевой отметки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гололедица
Гололедица
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.