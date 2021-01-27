Москвичей предупредили о сильной гололедице

Предупреждение действует до 2:00 29 января

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, передает РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сказано сообщении.

Предупреждение по Москве действует до 2:00 29 января, по области - до 1:00 29 января.

27 января в столице ожидаются небольшие осадки и до двух градусов тепла. Ожидается, что вечером температура опустится до нулевой отметки.

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