Бывшая девушка Давы: "Он выезжал на образе страдальца"

Девушка рассказала об отношениях с блогером

Бывшая возлюбленная Давида Манукяна Валерия Агикьян поделилась воспоминаниями об отношениях с блогером. Девушка призналась, что с Давой они расстались из-за разных взглядов на жизнь, после чего не общались долгое время.

Агикьян рассказала, что изначально молодой человек был внимательным и всячески проявлял заботу, но потом начал психологически давить на девушку.

"Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна", - заявила она.

Девушка добавила, что после расставания Дава вспоминал об их отношениях в интервью и всячески пытался опорочить бывшую возлюбленную, передает СтарХит. Агикьян подчеркнула, что тогда Манукян выбрал для себя "образ страдальца".

"Он пытается проехаться на образе страдальца, как-то задеть меня и опорочить мое имя. Я была очень удивлена, когда услышала столько негативных комментариев в свой адрес в его интервью. Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков", - добавила она.

Ранее Ольга Бузова рассказала о расставании с Давидом Манукяном, в качестве причины она назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека.

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