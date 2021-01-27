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Замглавы МИД раскрыл детали продления СНВ-3

09:51
  • среда
  • 27 января 2021

Это произойдет на условиях Москвы - без дополнений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на российских условиях.

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"На наших условиях. На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было довесков", - приводит слова замглавы МИД ТАСС.

Ранее президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось продление СНВ-3. Лидеры условились, что в ближайшее время будут завершены все процедуры, необходимые для оформления документа.

Позднее Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора с Вашингтоном.

СНВ-3 - единственное действующее соглашение между Россией и США об ограничении вооружений.

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