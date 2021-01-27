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В Роскачестве рассказали, как россияне выбирают продукты

10:05
  • среда
  • 27 января 2021

Многие готовы переплачивать за качество

Как показало исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества, более половины россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, передает РИА "Новости".

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39% и 22% респондентов соответственно заявили, что уделяют особое внимание выбору мясной и молочной продукции. По тщательности выбора на третьем месте расположилась рыба, далее в рейтинге идут овощи, фрукты и зерномучные изделия.

На последнем месте оказались соки, кондитерские изделия и алкоголь.

При этом 77% опрошенных заявили, что сейчас на рынке не так много полезных для организма продуктов. Переплатить за товары с повышенным содержанием полезных веществ готовы 28% россиян, за более яркий вкус - 23%, за повышенные требования к экологичности производства - 10%.

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