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Косметолог объяснила, почему зимой солярии опаснее, чем летом

10:58
  • среда
  • 27 января 2021

Загар в солярии может сильно навредить здоровью

В холодное время лучше не увлекаться солярием, чтобы не заработать онкологические заболевания внутренних органов и кожи, предупредила косметолог Анна Соболева.
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По ее словам, солярии вредны в любое время года, но особенно сильно – в период снижения иммунитета. "Вы себе разрушаете иммунитет и сейчас очень много меланом и других новообразований, которые здорово растут на фоне использования солярия", - объяснила врач.

Она добавила, что существуют солярии с полезными лампами – "коллагенариями". В их свете кожа получает витамин D коллаген, однако злоупотреблять таким загаром тоже не стоит. Косметолог отметила, что перед посещением соляриев лучше всего проконсультироваться с врачом, передает "Звезда".

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