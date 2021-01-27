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ФСБ показала видео задержания террористов в Калужской области

10:16
  • среда
  • 27 января 2021

Правоохранители пресекли деятельность ячейки международной террористической организации

Центр общественных связей ФСБ показал видеозапись спецоперации в Калужской области, где была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда в 2003 году). ТВЦ.RU публикует эти кадры.

"Члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирною халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - сообщили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что члены ячейки распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.

В ходе обысков у задержанных были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждено уголовное дело.

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