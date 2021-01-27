В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением санитарных мер

С 27 января им разрешено работать в ночное время

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что заведения города, возобновляющие ночную работу с 27 января, будут проверены на соблюдение антикоронавирусных мер.

"Проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. Бары, клубы, рестораны должны соблюдать требования Роспотребнадзора, действующих указов мэра", - приводит заявление Немерюка ТАСС.

Собеседник агентства также напомнил, что продолжают действовать штрафы за нарушение санитарных правил. В заведениях обязательны масочный режим и расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга.

Кроме того, предпринимателям по-прежнему рекомендуется предоставить посетителям возможность регистрироваться при входе по QR-кодам и смс.

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