В России выявили меньше 18 тысяч новых заболевших COVID-19

Это самый низкий показатель с конца октября

В России за минувшие сутки выявили еще 17741 случай заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с конца октября. Общее число инфицированных достигло 3774672.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1837. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1813 человек, в Подмосковье - 928.

Выздоровели за сутки 27922 человека. Скончались – 594 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 71076 человек. Общее число выздоровевших достигло 3202483.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 100,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 648080 человек.

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