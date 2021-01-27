Запад приветствовал решение России и США продлить СНВ-3

В МИД Австрии отметили, что это важно для безопасности всего мира

Россия приветствует решение новой администрации США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявили в МИД России. Накануне Владимир Путин и Джо Байден в первом телефонном разговоре после избрания американского президента согласились пролонгировать действие важнейшего международного соглашения, причём на условиях нашей страны. Дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях Россия и США обменялись накануне. Во время телефонного разговора президенты Путин и Байден выразили удовлетворение по этому случаю. За сухими строчками информационных сообщений - огромная работа дипломатов и военных экспертов.

"Продление этого соглашения - это, конечно же, огромный успех нашей российской отечественной дипломатии. Это огромный успех, личный успех президента Путина. Потому что президент Путин еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать. Неоднократно говорил об этом и в дальнейшем добивался продления этого договора. Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией, с администрацией президента Байдена с такого очень хорошего, символичного шага", - сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Действующий сейчас договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия - десять лет. Соответственно, до критической даты, когда в мире не осталось бы ни одного документа, сдерживающего гонку вооружений, счет шел уже на дни. Россия неоднократно призывала США начать работу о продлении договора на новый срок без предварительных условий. Однако прежняя администрация в Вашингтоне, как заявили в российском МИД, "планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов". Дональд Трамп считал, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам США. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. В конце декабря 2020 года глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Очередной призыв к новой администрации США конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ прозвучал в минувший четверг.

"Мы доверяли друг другу. Мы организовали различного рода инспекции, контроль. И, естественно, это только шло в подтверждение того, что наши намерения были серьезными, и мы остановили гонку вооружений. Но в последнее время все это немножко почему-то сместилось не в ту сторону. Нам сейчас необходимо прекратить ругаться. Нам надо найти общие точки, которые способствовали бы дальнейшему укреплению мира и стабильности во всем мире", - сказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Соглашение о продлении договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях Владимир Путин уже внес для ратификации в Государственную думу. Этот вопрос сегодня стоит первым на повестке дня парламентариев. О готовности ратифицировать соглашение сегодня заявили и в Совете федерации. Договоренности двух крупнейших ядерных держав о пролонгации ДСНВ на пять лет уже приветствовали в мире.

"Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внёс важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надёжного механизма проверки", - заявили в МИД Великобритании.

"Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас. Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией", - сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Эксперты подчеркивают: договор СНВ-3 сыграл крайне важную роль в обеспечении мировой стабильности. В частности, еще в 2018 году количество боезарядов было сокращено на треть, а количество носителей стратегического ядерного оружия - в два раза. Есть в документе и основополагающее положение о неразмещении такого оружия на территории третьих стран. Оно явно не нравится Вашингтону, но серьезно укрепляет мировую безопасность. Кроме того, теперь предстоит работа по модернизации системы контроля, без которой любой договор не будет работать. В частности, США придется принять решение по участию в Договоре по открытому небу, из которого Вашингтон в одностороннем порядке вышел в ноябре прошлого года.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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