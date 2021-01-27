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Во Владивостоке из-за непогоды произошел транспортный коллапс

11:42
  • среда
  • 27 января 2021

В травмпункты обратились более 150 человек

Снег с дождём и штормовой ветер обрушились на Приморье. Во Владивостоке произошел транспортный коллапс. Пешеходы с трудом передвигаются по скользким тротуарам. За сутки в травмпункты обратились более 150 человек.

Ночью во Владивостоке прошел дождь, а утром ударили морозы. В результате все дороги превратились в каток. 10-балльные пробки зафиксировали уже с 7 утра. В администрации города уверяют, что все меры были приняты, дороги обработаны песком и реагентами. Но избежать коллапса не удалось.

"По всей стране видим изменение климата. И будем сейчас смотреть, почему не "играют" эти реагенты. Перепады температур, конечно, не снимают с нас ответственности, но мы будем с этим бороться", - заверил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Жители сами посыпали песком опасные участки. И помогали друг другу выталкивать машины.  Общественный транспорт хоть и вышел на маршруты, но ситуацию это не спасло.

Идти пешком в такую погоду не проще. Скользкие тротуары, лестницы и как результат - в травмпункты уже обратились более 150 человек.

Пешеходам приходится идти по узким нечищеным обочинам, и это достаточно опасно, потому что в любой момент машину может занести на людей.

На работу в это утро добрались далеко не все. Многие после многочисленных попыток уехать на машине, автобусе или просто дойти пешком, звонили руководству и отпрашивались.

Но погодные сюрпризы для Приморья не закончились. Синоптики предупреждают, что в ближайшие двое суток будет сильный снегопад и штормовой ветер.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.  

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