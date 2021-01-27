Сергунина: город поможет столичным галереям в развитии арт-рынка

Правительство Москвы и Ассоциация галерей договорились о сотрудничестве

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией галерей, в которую входят 17 частных коммерческих галерей и центр современного искусства "Винзавод".

"Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники соглашения договорились вместе проводить конференции и выставки, разрабатывать и реализовывать программы для предпринимателей в креативных индустриях, заниматься исследовательской деятельностью, анализировать экономические показатели этой сферы и перспективные направления ее развития.

Кроме того, представителей столичного арт-рынка получат возможность участвовать в российских и международных выставочных мероприятиях при поддержке правительства города.

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