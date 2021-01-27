Коронавирус в России: пандемия пошла на спад

Число новых случаев снижается, в Москве отменяют ограничения

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 17741 новый случай коронавируса. Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписаны еще 27922 пациента. В Москве ситуация с распространением ковида продолжает улучшаться. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. С этого дня в столице смягчают ограничительные меры.

Встретить в офисе коллег и сесть за привычный рабочий стол – многие москвичи последний раз делали это больше трех месяцев назад. С сегодняшнего дня требование о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы становится исключительно прерогативой руководителей организаций. В столице отменяются и ограничения для кафе, ресторанов, ночных заведений – они могут работать круглосуточно. Однако персонал и посетители там по-прежнему должны носить маски и соблюдать требования по рассадке гостей. А вот решение о дальнейшем формате обучения в вузах будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось ещё на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года. Пандемия идёт на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - написал Собянин.

В регионах, где динамика заболеваемости также пошла на спад, смягчают ограничения. В Ростовской области по просьбе предпринимателей готовятся продлить режим работы кафе и ресторанов до полуночи – сейчас они принимают посетителей лишь до 10 вечера, а также открыть театральные кассы. В Иркутской области бани, спа-салоны и солярии могут оказывать услуги круглосуточно. Эксперты убеждены, сокращение числа заболевших россиян – это, в том числе, заслуга вакцинации. Больше 14 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Свердловской области. Препарат люди переносят по-разному, но тяжелых осложнений не выявлено, говорят медики. В течение получаса после прививки они наблюдают за пациентами и дают четкие инструкции, как действовать, если ощущается недомогание.

Все больше людей не только вакцинируются, но и рассказывают в сети о своей мотивации. Уже в феврале наряду с "Спутником V" в широкое производство запустят новую российскую вакцину "ЭпиВакКорона". Затем в гражданский оборот поступит третий препарат - разработка института Чумакова. По заявлению властей, это позволит ускорить процесс вакцинации в регионах, а значит и как можно скорее выработать коллективный иммунитет.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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