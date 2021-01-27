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В России зафиксирован минимальный за последние 19 лет рост цен на ЖКХ

10:52
  • среда
  • 27 января 2021

Это связано с последствиями пандемии

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что в 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%.

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"Это минимальный рост за весь доступный период статистики - начиная с 2002 года, то есть за 19 лет", - приводит заключение экспертов РИА "Новости".

Объясняется сложившаяся ситуация тем, что из-за пандемии коронавируса ряд регионов решили не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ, при этом часть субъектов страны приостановила сбор взносов на капремонт.

Отдельно уточняется, что в Москве цены на ЖКХ выросли менее среднего значения по стране - на 3%, в Санкт-Петербурге - на 4,6%. Вместе с тем традиционно считающиеся самой ощутимой статьей расходов в платежной квитанции цены на отопление увеличились в среднем на 3,36%.

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