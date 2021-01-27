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ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Димы Мурысова

11:47
  • среда
  • 27 января 2021

Ребенок борется с остеосаркомой

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение восьмилетнего Димы Мурысова из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - остеосаркома левой большеберцовой кости. За прошедшие сутки удалось собрать более одного миллиона 700 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё 750 тысяч. Дима Мурысов уже перенёс 3 курса химиотерапии. Полностью победить недуг и спасти ребёнку жизнь позволит операция по удалению участка кости. И чтобы мальчик смог ходить, необходимо установить индивидуальный раздвижной эндопротез. Но стоит он очень дорого.

Мы продолжаем помогать Диме все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь (см. видео).

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дмитрия Мурысова, программа 1158

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Димы Мурысова

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Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
Дима Мурысов
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