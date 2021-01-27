ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Димы Мурысова

Ребенок борется с остеосаркомой
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение восьмилетнего Димы Мурысова из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Его историю мы рассказывали накануне.
У мальчика - остеосаркома левой большеберцовой кости. За прошедшие сутки удалось собрать более одного миллиона 700 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё 750 тысяч. Дима Мурысов уже перенёс 3 курса химиотерапии. Полностью победить недуг и спасти ребёнку жизнь позволит операция по удалению участка кости. И чтобы мальчик смог ходить, необходимо установить индивидуальный раздвижной эндопротез. Но стоит он очень дорого.
Мы продолжаем помогать Диме все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь (см. видео).
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Дмитрия Мурысова, программа 1158
Видео: репортаж о сборе средств на лечение Димы МурысоваВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"