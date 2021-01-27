Собянин осмотрел новую подстанцию Скорой помощи в Коммунарке

Она откроется в ближайшее время

Подстанция скорой помощи в ближайшее время откроется в больничном комплексе в Коммунарке. В среду здание осмотрел мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Корпус возвели в рамках строительства второй очереди многопрофильной клиники. В здании установлено новейшее оборудование. Созданы все условия для максимально эффективной работы. Есть учебно-методический класс и зал для конференций, комфортные комнаты отдыха для персонала. На подстанции будут работать 8 бригад. Также мэр рассказал о новых отделениях и корпусах, которые еще строятся.

"Новая больница в Коммунарке уже вошла в историю московского здравоохранения как первый коронавирусный стационар… Корпуса II очереди больницы находятся в активной фазе строительства, и в течение ближайших лет будут один за другим введены в эксплуатацию. Первым из них станет новая подстанция Скорой помощи, которую мы планируем открыть уже в ближайшее время", - отметил Сергей Собянин.

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