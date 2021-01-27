Канал "ТВ Центра" на YouTube набрал миллиард просмотров

Число подписчиков превысило полтора миллиона

Официальный канал "ТВ Центра" на видеохостинге YouTube достиг новой знаковой отметки. Видеоматериалы просмотрели более миллиарда раз, а число подписчиков превысило полтора миллиона.

Ежедневно наши авторы публикуют десятки различных роликов - от образовательных до развлекательных. Можно посмотреть эксклюзивные интервью с известными артистами, политологами и экспертами, спецрепортажи об актуальных событиях, аналитические программы, рейтинговые ток-шоу и документальные фильмы. Всё это делает одна большая сплочённая команда "ТВ Центра". Доступны почти 11 тысяч роликов. Каждый зритель сможет найти видео на свой вкус. Самые яркие материалы публикуют также на сайте tvc.ru.

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