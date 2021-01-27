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Посол Шри-Ланки в Москве привился российской вакциной

10:58
  • среда
  • 27 января 2021

В посольстве рассказали о его самочувствии

Посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Дипломат отметил профессионализм медработников и заявил, что после процедуры чувствует себя отлично.

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Михалгаланде Дураге Ламаванса вакцинировался во вторник, передает РИА Новости. "Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился. Он также отметил профессионализм врачей, поставивших прививку. Как врач он обращает внимание на многие детали", - рассказали о его состоянии в посольстве Шри-Ланки.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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