Володин призвал помнить о жертвах Холокоста

27 января отмечается день памяти погибших в нацистских лагерях

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о необходимости пресекать попытки переписать историю, призвав при этом помнить о жертвах холокоста.

"Холокост - чудовищное преступление нацизма, которому не может быть оправдания. Помнить о жертвах Холокоста - значит делать все, чтобы подобная трагедия не повторилась", - приводит слова Володина РИА "Новости".

Председатель нижней палаты парламента добавил, что мирную жизнь можно защитить, сохранив правду о войне и подвиге советского народа.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Освенцим. За период с 1941-го по 1945-й в этом лагере погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

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