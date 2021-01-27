"С пластикой носа переборщили": поклонники не узнали Анастасию Решетову

Девушка поразила подписчиков странным снимком

Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Сети новый снимок, который вызвал неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Модель своим внешним видом напомнила поклонникам Майкла Джексона.

25-летняя красавица продемонстрировала снимок в образе total black – для него девушка выбрала черный кожаный пиджак, бархатное платье и распустила волосы. Однако подписчиков смутила не одежда, а макияж модели. Точнее, ее нос.

Поклонники заметили, что нос девушки стал необычно маленьким. Некоторые списали это на неудачный макияж и освещение, а кто-то предположил, что не обошлось без пластического хирурга.

"Ужасный макияж, лет 49 сразу", "А куда делся кончик носа — отпилили", "Совершенно на себя тут не похожа. Что с носом?", "С пластикой носа переборщили. На Джексона становитесь похожи", - написали комментаторы.

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