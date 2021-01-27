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Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы

11:18
  • среда
  • 27 января 2021

Один из них несколько раз ударил полицейского

По делу о незаконной акции в центре Москвы 23 января правоохранительными органами задержаны еще два человека, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

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Уточняется, что один из задержанных, мужчина 1984 года рождения, несколько раз ударил полицейского на Страстной улице. Он полностью признал вину. Второй - молодой человек 2002 года рождения, его подозревают в причастности к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для нарушителей меры пресечения.

Ранее стало известно, что по итогам несогласованных акций, прошедших в некоторых российских городах 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. По состоянию на вторник, 26 января, в спецприемниках Москвы оставались 60 человек, задержанных во время протестов. Их посетили правозащитники.

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