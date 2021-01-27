Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы

Один из них несколько раз ударил полицейского

По делу о незаконной акции в центре Москвы 23 января правоохранительными органами задержаны еще два человека, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Уточняется, что один из задержанных, мужчина 1984 года рождения, несколько раз ударил полицейского на Страстной улице. Он полностью признал вину. Второй - молодой человек 2002 года рождения, его подозревают в причастности к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для нарушителей меры пресечения.

Ранее стало известно, что по итогам несогласованных акций, прошедших в некоторых российских городах 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. По состоянию на вторник, 26 января, в спецприемниках Москвы оставались 60 человек, задержанных во время протестов. Их посетили правозащитники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"