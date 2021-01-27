Россияне почтили память героев блокадного Ленинграда

Памятные мероприятия в среду проходят по всей стране

В России отмечают знаменательную дату - 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В ходе масштабной операции "Январский гром" нацистские захватчики были отброшены на десятки километров от северной столицы. Героев Красной армии и жертв блокады сегодня вспоминают во всех городах страны.

Одни из первых памятных мероприятий прошли во Владивостоке. На Корабельной набережной состоялся траурный митинг. У мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" собрались представители власти, горожане, военнослужащие и ветераны. Они возложили цветы и венки к Вечному огню.

Много мероприятий сегодня проходит в Санкт-Петербурге. На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла траурная церемония. В ней приняли участие ветераны, представители власти и сотрудники общественных организаций. Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней. За это время от голода и обстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Но город выстоял.

17 разноцветных школьных тетрадок, пронумерованных и подписанных по годам. 1941, 1942, 1943. Дневник ленинградского школьника Игоря Никитина. Долгое время хранился в его семье. После смерти автора родные решили передать эти записи в музей. Корешки от хлебных карточек. Целый рассказ о том, как нашел на улице конфету и фантик от нее. Празднование Нового года. Тяжелые рабочие будни.

"Это мальчик, которому 16 лет, и в эту зиму 1941 и 1942 годов его привлекают к уборке трупов улице. Причём настолько уже люди тогда привыкли к этому зрелищу. И его это абсолютно не трогает. Единственное, что тогда людей трогало - тема еды", - говорит заведующая научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Юлия Буянова.

Ленинградскую блокаду исследователи называют одним из самых жестоких и страшных событий за всю мировую историю войн. За 900 дней, пока город находился в кольце немецко-фашистских войск, от голода и бомбежек погибли от 600 тысяч до полутора миллионов мирных жителей. Хоронили людей, в основном, на Пискаревском кладбище. Это 26 гектаров братских могил. Теперь здесь мемориал. Памятные блокадные места есть почти в каждом районе. Надпись-предупреждение про арт-обстрелы на Невском проспекте. На Васильевском острове - дом, где жила Таня Савичева - та самая, которая вела дневник, закончившийся словами: "Умерли все. Осталась одна Таня".

Старинное здание из красного кирпича — знаменитая больница, построенная еще в конце XIX века для Красного креста. В блокаду здесь работал эвакогоспиталь для офицеров Ленинградского и Волховского фронтов, которые обороняли осажденный город. В наши дни здесь лечатся блокадники. Сейчас здесь находится 110 человек.

Всего в Петербурге сейчас живет почти 70 тысяч тех, кто носит на груди небольшую латунную медаль с оливковой лентой. Знак "Житель блокадного Ленинграда" - знак качества человека, так говорят в Петербурге. Удивительные люди — пример стойкости, силы духа и любви к жизни.

"В 2016 году от нас выписалась пациентка после эндопротезирования, ей 105 лет, и ушла она на своих ногах", - рассказал главврач Госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов.

Татьяна Голубева много лет проработала в этом госпитале. Ей было три, когда началась блокада. Самое яркое воспоминание — как жгли с бабушкой старый буфет, чтобы согреться, и отравились парами краски. В больнице спасли. Всю свою жизнь Татьяна Михайловна посвятила медицине и изучению работы блокадных врачей. Ведь сколько гениальных идей они придумали, чтобы спасать умирающий город. Жиром из невской рыбы - колюшки - заживляли ожоги, это очень помогало бойцам, которых доставали из подбитых танков. Ученые одного из медицинских вузов разработали рецепты похлебки из кожаных ремней, студень из столярного клея, похожие на настоящую еду, даже дети просили добавки.

"Они пытались объяснить людям, что если добавить в этот якобы суп немного уксуса, перца и лаврового листа, то вроде напомнит вам о той пище, которую вы применяли до блокады", - сказала доктор медицинских наук, член правления петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Татьяна Голубева.

Обо всем этом будут рассказывать в музее, который усилиями Татьяны Михайловны открылся в Госпитале ветеранов войн. Сама она работает над новой книгой о подвиге блокадных медиков.

В Музее обороны и блокады Ленинграда тоже готовят к выпуску издание - по недавно полученным дневникам блокадного школьника. Осталось расшифровать 13 тетрадей.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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