Слесаря "Шереметьево" задержали после шутки о бомбе

Сам сотрудник аэропорта уже признал, что попытка пошутить провалилась
Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, слесарь аэропорта Шереметьево задержан полицейскими для дальнейшего разбирательства. Проходя досмотр на КПП, он заявил, что несет с собой взрывное устройство.
"Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено", - рассказал собеседник агентства.
При досмотре бомбы у слесаря не обнаружили. Тот объяснил свои слова неудачной попыткой пошутить.
В настоящее время разбирательство по делу продолжается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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