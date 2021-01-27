Слесаря "Шереметьево" задержали после шутки о бомбе

Сам сотрудник аэропорта уже признал, что попытка пошутить провалилась

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, слесарь аэропорта Шереметьево задержан полицейскими для дальнейшего разбирательства. Проходя досмотр на КПП, он заявил, что несет с собой взрывное устройство.

"Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено", - рассказал собеседник агентства.

При досмотре бомбы у слесаря не обнаружили. Тот объяснил свои слова неудачной попыткой пошутить.

В настоящее время разбирательство по делу продолжается.

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