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Москва утвердила расширение эксперимента по внедрению ИИ-технологий в здравоохранении

11:53
  • среда
  • 27 января 2021

ИИ охватит еще шесть областей

В 2021 году цифровые технологии помогут врачам в обработке шести новых исследований. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Единая цифровая платформа здравоохранения и накопленные данные дают широкие возможности для создания  цифровых продуктов, которые повышают качество медицинской помощи.

"В московском эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 - проходит тестирование. Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга", - рассказала Ракова.

С этого дня эксперимент в столице будет расширен. Сервисы компьютерного зрения охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Также ИИ научится распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий.

Показавшие хорошие результаты сервисы будут постепенно внедряться в повседневную работу московских поликлиник и больниц. Уже сейчас технологии искусственного интеллекта обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки.

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