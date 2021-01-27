Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 млн

О первых случаях COVID-19 стало известно больше года назад
С момента начала пандемии коронавирусной инфекции во всем мире заболело свыше 100 миллионов человек. Об этом говорят данные статистического сайта Worldometer.
На сегодняшний день в мире диагностировано 100 388 749 случаев заболевания COVID-19, при этом с начала эпидемии скончалось 2 151 444 человека. Также зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.
Больше всего заболевших и умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах - там выявлено свыше 25,8 миллионов случаев заболевания и более 431,4 тысяч смертей.
Следом идет Индия – там выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 миллионов человек. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тысяч летальных исходов среди инфицированных.
Третье место, согласно подсчетам, досталось Бразилии. В стране выявлено свыше 8,8 миллионов заболевших коронавирусом, при этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тысяч летальных исходов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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