ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 млн

12:00
  • среда
  • 27 января 2021

О первых случаях COVID-19 стало известно больше года назад

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции во всем мире заболело свыше 100 миллионов человек. Об этом говорят данные статистического сайта Worldometer.

От коронавируса в Москве вылечились 5924 человека
В России выявили меньше 18 тысяч новых заболевших COVID-19

На сегодняшний день в мире диагностировано 100 388 749 случаев заболевания COVID-19, при этом с начала эпидемии скончалось 2 151 444 человека. Также зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавируса.

Больше всего заболевших и умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах - там выявлено свыше 25,8 миллионов случаев заболевания и более 431,4 тысяч смертей.

Следом идет Индия – там выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 миллионов человек. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тысяч летальных исходов среди инфицированных.

Третье место, согласно подсчетам, досталось Бразилии. В стране выявлено свыше 8,8 миллионов заболевших коронавирусом, при этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тысяч летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.